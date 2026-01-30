Реклама

10:09, 30 января 2026Наука и техника

Шпионивший за ВС России БПЛА США обеспечил Трампу онлайн-трансляцию свержения Мадуро

Корпорация Lockheed Martin подтвердила участие БПЛА RQ-170 в свержении Мадуро
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: FOX 52 / Wikimedia

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подтвердила участие созданного ею беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-170 Sentinel в операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Беспилотник данной модели, ранее замеченный над Черным морем, мог обеспечить президенту США Дональду Трампу фактически онлайн-трансляцию операции Absolute Resolve. Об этом пишет портал TWZ.

«Продукция Lockheed Martin в очередной раз доказала свою критическую важность для самых сложных миссий американских военных. Недавняя операция Absolute Resolve [в Венесуэле] включала истребители F-35 и F-22, беспилотники-невидимки RQ-170 Sentinel и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех миссии и безопасно вернуть домой военнослужащих наших вооруженных сил», — похвалился генеральный директор Джим Тайклет корпорации во время телефонной конференции по итогам последнего финансового квартала.

Портал отмечает, что в операции Absolute Resolve принимали участие один-два БПЛА RQ-170 Sentinel. Издание допускает, что стелс-беспилотники в течение длительного периода времени, задолго до начала спецоперации, могли отслеживать передвижения Мадуро и его «образ жизни», а также наблюдать за его охраной. «Эти же данные позволили бы высокопоставленным руководителям, включая президента Дональда Трампа, наблюдать за операцией в режиме реального времени», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что RQ-170 с 2022 по 2023 год принимал участие в шпионаже за объектами Вооруженных сил России в районе Черного моря.

Ранее TWZ заметил, что спецназ США при проведении операций может применять «лучи боли» и «электрическую бомбу».

В июне блог The Aviationist сообщил, что над Голанскими высотами заметили секретный израильский БПЛА RA-01, по аэродинамической схеме и функциям напоминающий RQ-170.

