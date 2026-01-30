Реклама

01:54, 30 января 2026Бывший СССР

Удары «Гераней» по украинским промышленным объектам попали на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в Васильковке Днепропетровской области и Запорожье. Видео опубликовал Telegram-канал «Труха».

Сообщается, что удары наносятся по украинским промышленным объектам. Другие подробности не раскрываются.

Ранее российские войска нанесли удар по Львовской области на западе Украины. Сообщалось, что «Герани» «навестили нефтебазу» противника в Бродах. В районе города произошли взрывы и масштабное задымление.

До этого российские войска ударили новыми дронами «Герань-3» по электроподстанции села Наливайковка под Киевом.

