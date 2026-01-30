В ГД ответили на заявления о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу

Белик: Крым и Донбасс провели законные демократические референдумы

Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели законное право на самоопределение. Выразив такое мнение, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик ответил на заявления генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, передает РИА Новости.

«Крым и Донбасс провели демократические референдумы и имели на это [самоопределение] полное законное право», — обозначил Белик.

Парламентарий призвал не воспринимать всерьез заявления Гутерриша, добавив, что в этом вопросе тот не имел права говорить от имени всего ООН.

«ООН все больше превращается в карманную организацию коллективного Запада. Поэтому нужно достаточно критично относиться к мнению и заявлениям этой структуры», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти выводы «дикими». А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в законности такого толкования Устава ООН.