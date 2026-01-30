В Кремле ответили на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Песков назвал заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе глубоко ошибочными

Заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу является «глубоко ошибочным». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права», — сказал представитель Кремля.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выводы секретариата всемирной организации дикими. «К каким только диким выводам ни приходил секретариат ООН в последнее время», — написала она.