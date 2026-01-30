Реклама

10:48, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили заявление ООН о Крыме и Донбассе

Депутат Чепа: Заявление Гутерриша о Крыме и Донбассе говорит о слабости ЕС
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Запад использует двойные и даже тройные стандарты в своей политике, они живут не по международным правилам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос ТАСС, заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел Секретариат всемирной организации.

«Для них это образ жизни — жить не по международным законам, а по каким-то мелким правилам. Для одних действует меморандум, и когда они испугались Трампа, то стали отыгрывать назад, а для Крыма это как бы неприемлемо. Это просто смешно. Европа докатилась до пропасти. И это говорит о слабости, развале Евросоюза и общем загнивании такой политики, которую сегодня пытаются продвигать и называют демократией», — прокомментировал Чепа.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами РФ. Глава внешнеполитического ведомства России уточнил, что целью Москвы являются не территории.

