Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:44, 31 января 2026Спорт

Оценены шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в начале февраля

Аналитики заявили, что хоккеист Овечкин забросит тысячную шайбу 6 февраля
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rick Osentoski / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить тысячную шайбу в начале февраля. Об этом сообщает Sports.

Аналитики увидели наибольший шанс на 1000-ю шайбу в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля — коэффициент 4,70. На игру с «Филадельфией» оценивают в 5,50, с «Айлендерс» — 7,00, с «Каролиной» — 12,00.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Оценены шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в начале февраля

    Россиянка описала жизнь в США фразой «разочаровывает тех, кто ждал сказку»

    Прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию объяснили

    Стало известно о бесплатной проверке россиян для выявления рисков раннего старения

    В Иране ответили на угрозы США

    В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

    Политолог оценил возможность вторжения Трампа в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok