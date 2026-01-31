Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

Хоккеист Александр Овечкин встретился с баскетболистом Леброном Джеймсом

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил домашний матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

Встреча завершилась крупной победой «Лейкерс» со счетом 142:111, за игрой хоккеист следил с трибуны вместе с сыновьями Сергеем и Ильей. В «Лейкерс» опубликовали фотографию, на которой Овечкин с детьми позирует вместе с лидером калифорнийского клуба.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

