Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:46, 31 января 2026Спорт

Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

Хоккеист Александр Овечкин встретился с баскетболистом Леброном Джеймсом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил домашний матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

Встреча завершилась крупной победой «Лейкерс» со счетом 142:111, за игрой хоккеист следил с трибуны вместе с сыновьями Сергеем и Ильей. В «Лейкерс» опубликовали фотографию, на которой Овечкин с детьми позирует вместе с лидером калифорнийского клуба.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на статус враждебного государства со стороны США

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

    В Германии раскритиковали гарантии безопасности НАТО для Украины

    Раскрыта главная проблема Украины на поле боя

    Захарова высказалась о действиях США против Кубы

    Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

    В России назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Москвичи ринулись жениться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok