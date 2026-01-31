Победа Джоковича лишила россиянина миллиона рублей

Игрок поставил на победу Синнера на Australian Open миллион рублей и проиграл

Клиент букмекерской конторы лишился крупной суммы, сделав ставку на матч полуфинала Australian Open 2026 года между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем. Об этом сообщает Sports.

Игрок поставил в лайве миллион рублей рублей на победу Синнера при коэффициенте 1,01, однако победу одержал Джокович. При этом потенциальная прибыль россиянина составляла 10 тысяч рублей.

В финале Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Матч пройдет 1 февраля и начнется около 11:30 по московскому времени.

В женском одиночном разряде победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В решающем матче спортсменка оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.