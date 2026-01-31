Шведский журналист предсказал ярость Европы в случае возвращения Большунова

Шведский журналист Сван: Возвращение Большунова вызвало бы ярость в Европе

Шведский журналист издания Viaplay Людвиг Сван предсказал ярость Европы в случае возвращения на соревнования российского лыжника Александра Большунова. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Решение снова разрешить Большунову выступать и его возвращение вызвало бы ярость в Европе, поскольку у него есть связи с Путиным», — заявил Сван. При этом шведский журналист признал, что многие болельщики ждут Большунова на турнирах, так как хотят увидеть, как кто-нибудь составит конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо.

Он отметил, что со спортивной точки зрения возвращение Большунова оправдано. «Но эта ситуация важнее спорта, и люди хотят, чтобы конфликт на Украине закончился, прежде чем кто-то вроде Большунова сможет вернуться на чемпионат мира», — резюмировал Сван.

29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию Большунова, который пытался оспорить решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) отказать ему в выдаче нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026. В CAS отметили, что российский спортсмен не уложился в дедлайн.

29-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Все три золотых медали он завоевал на Играх в Пекине в 2022 году.