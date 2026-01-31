Природа и ТЦК парализовали ВСУ под Харьковом

Снегопад парализовал логистику ВСУ в Харьковской области

Снегопад парализовал логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Из-за погодных условий на дорогах образовалась гололедица, однако бороться с ней оказалось некому — водители спецтехники коммунальных служб были принудительно мобилизованы, объяснил собеседник агентства.

В декабре в Суземском районе Брянской области дроны ВСУ атаковали дорожную технику для расчистки снега. Глава российского региона Александр Богомаз уточнил, что нападение произошло во время уборки дорог.

Ранее стало известно, что жители подконтрольных Киеву Херсона и Запорожья активно передают российским силовикам координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а также маршруты передвижения военкомов. «Особенно показательна точечная работа против сотрудников ТЦК, чьи персональные данные, маршруты и автомобили нам присылают даже проукраински настроенные жители», — рассказали в пророссийском подполье.