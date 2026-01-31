Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 31 января 2026Бывший СССР

Природа и ТЦК парализовали ВСУ под Харьковом

Снегопад парализовал логистику ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Снегопад парализовал логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Из-за погодных условий на дорогах образовалась гололедица, однако бороться с ней оказалось некому — водители спецтехники коммунальных служб были принудительно мобилизованы, объяснил собеседник агентства.

В декабре в Суземском районе Брянской области дроны ВСУ атаковали дорожную технику для расчистки снега. Глава российского региона Александр Богомаз уточнил, что нападение произошло во время уборки дорог.

Ранее стало известно, что жители подконтрольных Киеву Херсона и Запорожья активно передают российским силовикам координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а также маршруты передвижения военкомов. «Особенно показательна точечная работа против сотрудников ТЦК, чьи персональные данные, маршруты и автомобили нам присылают даже проукраински настроенные жители», — рассказали в пророссийском подполье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Россиянам напомнили о возможности уйти на больничный не только в случае болезни

    Уничтожение украинских дронов сняли на видео

    В Японии прокомментировали просьбу Трампа к Путину

    Назван самый неводочный регион России

    Одна страна увеличила поставки российской нефти в 16 раз за год

    В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

    Погодные условия парализовали логистику ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok