19:03, 31 января 2026Спорт

В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту футбольной сборной страны ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике предстоящим летом. Немецкий футбольный союз (DFB) опубликовал соответствующее заявление на своем сайте.

Вопрос о бойкоте обсуждался на заседании совета директоров DFB. По итогам встречи было принято решение о нецелесообразности такого шага. «Мы верим в объединяющую силу футбола и в глобальное влияние, которое может оказать чемпионат мира. Наша цель — использовать и укреплять позитивную силу футбола, а не препятствовать ей», — гласит заявление организации.

Ранее появилась информация о том, что Германия, Франция и ряд других европейских стран рассматривают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за политики президента США Дональда Трампа. В частности, дискуссии о бойкоте возникли после заявления Трампа о намерении заполучить Гренландию.

27 января бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал болельщикам бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу. По его мнению, из-за ужесточившейся миграционной политики властей США смотреть турнир безопаснее по телевизору.

Чемпионат мира по футболу состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал должен пройти в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

