Игрок поставил миллион рублей на победу российской команды в Counter-Strike 2 и выиграл

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку в размере миллиона рублей на два матча Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2 и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.
Игрок поставил на победу российской команды Team Spirit над Astralis (за 1,13) и сухую победу Team Vitality над BC.Game (за 1,38). Обе ставки сыграли, и россиянин заработал 1,5 миллиона рублей.
Турнир Play-In IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Призовой фонд составляет миллион долларов.
Ранее российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей.