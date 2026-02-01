Реклама

Расчлененного в Таиланде россиянина угрожали продать на органы

Зарина Дзагоева
Фото: Runawayphill / Shutterstock / Fotodom

Россиянина Михаила Емельянова, найденного расчлененным в Таиланде, угрожали продать на органы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные власти.

Предполагается, что Емельянов задолжал крупную сумму денег, из-за чего ему поступали угрозы.

Емельянов содержал легальный наркошоп в Таиланде вместе с партнером. Перед запланированной в Бангкоке встречей он попросил начать его розыск, если в течение двух часов не выйдет на связь. Несмотря на это, мужчина бесследно пропал, а спустя почти месяц был найден расчлененным.

Вскоре по подозрению в расправе над ним задержали двух россиян.

