Бывший СССР
10:12, 1 февраля 2026Бывший СССР

Российские военные освободили село в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Зеленое в Харьковской области
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» ВС России освободили село Зеленое в Харьковской области. Об этом сообщается в Тelegram-канале «Северный Ветер».

Отмечается, что военные «Севера» продолжают создание зоны безопасности возле российской границы.

«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 9-го [отдельного мотострелкового полка] 11-го [армейского корпуса группировки войск] "Север", сломив сопротивление 13-й [бригады оперативного назначения] НГУ, освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Харьковскую область львовские элитные заградотряды. Такие меры направлены на предотвращение дезертирства.

До этого сообщалось, что ВСУ несут большие потери в Харьковской области.

    

