12:34, 2 февраля 2026Спорт

Фетисов объяснил драки российских вратарей в НХЛ

Фетисов: Российские вратари дерутся в НХЛ, потому что в турнире серьезный накал
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил драки российских вратарей в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению бывшего хоккеиста, сейчас в турнире серьезный накал. «Уже все бьются за плей-офф, поэтому да, вратари тоже дерутся иногда, ничего страшного в этом нет», — заявил Фетисов.

Он также отказался считать происходящее тенденцией. «Так случилось, что два раза подряд произошло. Если вратарь вступил в драку, то выбора нет у другого вратаря», — добавил Фетисов.

Ранее 2 февраля российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским вратарем «Бостон Брюинс» Джереми Свейманом. 20 января другой российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» — подрался с американским коллегой из «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

