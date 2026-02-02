Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:49, 2 февраля 2026Спорт

На Украине ответили выступившему против отстранения России президенту ФИФА

На Украине не согласились с главой ФИФА, выступившим против отстранения России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jia Haocheng / Globallookpress.com

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ответила президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выступившему против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы не согласны, что запрет не работает. Отстранение — эффективный способ давления», — заявила украинская сторона. По их мнению, возвращение российских сборных угрожает безопасности и целостности соревнований.

Ранее Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Украинцы пересмотрели свою позицию по уступкам территорий

    В России сообщили о «звоночке» для Зеленского

    В МИД дали четкий сигнал о переговорах по Украине

    Украинцев предупредили о массированном налете дронов

    Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в трусах

    На Западе раскрыли правду о репарациях Украине от России

    Мэр Киева назвал последствие его конфликта с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok