На Украине ответили выступившему против отстранения России президенту ФИФА

На Украине не согласились с главой ФИФА, выступившим против отстранения России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ответила президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выступившему против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы не согласны, что запрет не работает. Отстранение — эффективный способ давления», — заявила украинская сторона. По их мнению, возвращение российских сборных угрожает безопасности и целостности соревнований.

Ранее Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.