Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:24, 2 февраля 2026Спорт

Оценены шансы Клебо выиграть все золотые медали на Олимпиаде

Шансы Клебо выиграть во всех шести гонках Олимпиады оценили коэффициентом 25,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекеры оценили шансы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо выиграть все золотые медали на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Аналитики дают на Клебо минимальные коэффициенты в спринте (1,17) и скиатлоне (1,30). В масс-старте шансы Клебо оценивают на уровне 2,20, а в гонке на 10 километров свободным стилем он четвертый с коэффициентом 7,20.

Дополнительные перспективы открывают командные эстафеты: сборная Норвегии лидирует в командном спринте (1,20) и классической эстафете (1,07). Шансы Клебо выиграть во всех шести гонках букмекеры оценивают в 25,00.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, разделка и марафон. Шансы на то, что хотя бы в одной из этих гонок кто-то из россиян завоюет медаль, оцениваются коэффициентом 3,10.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Помимо Непряевой и Коростелева, к соревнованиям в нейтральном статусе допущены еще 11 россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Моди пообещал Трампу отказаться от российской нефти. Что Индия получит взамен?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Мерц заявил о «поворотном моменте» для Европы

    В Южной Корее переняли опыт СВО

    Девушка узнала о двойной жизни мужчины во время свидания из-за его одержимости нейросетями

    Трамп описал реакцию России и Китая на военные операции США

    На Солнце появился подозрительно таинственный объект

    Стала известна позиция ФИФА по возвращению России

    В Казахстане представили новую конституцию с упоминанием «тысячелетней Степи». Что задумал Токаев и какие перемены ждут русских?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok