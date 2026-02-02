Оценены шансы Клебо выиграть все золотые медали на Олимпиаде

Шансы Клебо выиграть во всех шести гонках Олимпиады оценили коэффициентом 25,00

Букмекеры оценили шансы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо выиграть все золотые медали на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Аналитики дают на Клебо минимальные коэффициенты в спринте (1,17) и скиатлоне (1,30). В масс-старте шансы Клебо оценивают на уровне 2,20, а в гонке на 10 километров свободным стилем он четвертый с коэффициентом 7,20.

Дополнительные перспективы открывают командные эстафеты: сборная Норвегии лидирует в командном спринте (1,20) и классической эстафете (1,07). Шансы Клебо выиграть во всех шести гонках букмекеры оценивают в 25,00.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, разделка и марафон. Шансы на то, что хотя бы в одной из этих гонок кто-то из россиян завоюет медаль, оцениваются коэффициентом 3,10.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Помимо Непряевой и Коростелева, к соревнованиям в нейтральном статусе допущены еще 11 россиян.