Спорт
11:30, 2 февраля 2026Спорт

Победы «Реала» и «Интера» принесли россиянину почти 4 миллиона рублей

Победы «Реала», «Интера» и «Галатасарая» принесли россиянину почти 4 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2 миллиона рублей на четыре матча европейских футбольных чемпионатов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 2,60. Он спрогнозировал победы «Реала», «Интера», «Галатасарая» и «Манчестер Сити» над своими соперниками.

В трех из четырех матчей прогнозы оказались верными, а «Сити» не смог обыграть «Тоттенхэм» (2:2). По условиям ставки коэффициент на это событие перестал учитываться и общий коэффициент купона понизился до 1,98. Таким образом, клиент БК выиграл чуть меньше 4 миллионов рублей.

Ранее клиент БК выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Общий коэффициент ставки составил 1,58. Россиянин вложил 20 миллионов и вышел в плюс на 11,6 миллиона.

