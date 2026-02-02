Победы «Реала» и «Интера» принесли россиянину почти 4 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2 миллиона рублей на четыре матча европейских футбольных чемпионатов. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Россиянин собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 2,60. Он спрогнозировал победы «Реала», «Интера», «Галатасарая» и «Манчестер Сити» над своими соперниками.
В трех из четырех матчей прогнозы оказались верными, а «Сити» не смог обыграть «Тоттенхэм» (2:2). По условиям ставки коэффициент на это событие перестал учитываться и общий коэффициент купона понизился до 1,98. Таким образом, клиент БК выиграл чуть меньше 4 миллионов рублей.
Ранее клиент БК выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Общий коэффициент ставки составил 1,58. Россиянин вложил 20 миллионов и вышел в плюс на 11,6 миллиона.