09:59, 2 февраля 2026Спорт

Тренер ПСЖ назвал Сафонова лучшим вратарем в своей карьере по одному из навыков

Тренер ПСЖ Энрике: Сафонов — лучший вратарь по отражению пенальти в моей карьере
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике назвал российского голкипера команды Матвея Сафонова лучшим вратарем в его карьере по одному из навыков. Об этом сообщает L'Equipe.

Специалист отметил, что по ходу своей карьеры встречал много вратарей, умеющих отражать пенальти. «Матвей — лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить по воротам», — заявил Энрике.

1 февраля ПСЖ на выезде обыграл «Страсбург» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции. Сафонов на 21-й минуте отразил пенальти.

Сафонов 28 января вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче за Межконтинентальный кубок с «Фламенго». Парижане взяли верх над соперником в серии пенальти, а российский вратарь отразил четыре удара с 11-метровой отметки подряд.

