Боец СВО Новиков: Рютте говорит о желании Запада создать плацдарм на Украине

Запад стремится создать плацдарм на Украине. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил боец СВО, участник добровольческого отряда «Хопер» Минобороны России Василий Новиков.

Так солдат прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего с трибуны Верховной Рады о размещении на Украине войск стран Запада.

«Они уже мысленно и политически готовы к вводу войск», — заявил Новиков. По его мнению, публичное высказывание генсека НАТО по этому вопросу свидетельствует о готовности Запада к подобным действиям. Он отметил, что Запад хочет использовать Украину в качестве орудия для сдерживания России и фактического закрепления своего влияния на территориях, подконтрольных киевским властям.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность соседнего государства может быть обеспечена только в том случае, если Россия будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы.