15:48, 3 февраля 2026Россия

Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Запад стремится создать плацдарм на Украине. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил боец СВО, участник добровольческого отряда «Хопер» Минобороны России Василий Новиков.

Так солдат прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего с трибуны Верховной Рады о размещении на Украине войск стран Запада.

«Они уже мысленно и политически готовы к вводу войск», — заявил Новиков. По его мнению, публичное высказывание генсека НАТО по этому вопросу свидетельствует о готовности Запада к подобным действиям. Он отметил, что Запад хочет использовать Украину в качестве орудия для сдерживания России и фактического закрепления своего влияния на территориях, подконтрольных киевским властям.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность соседнего государства может быть обеспечена только в том случае, если Россия будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы.

