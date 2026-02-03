Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Бывшая жена Диброва посоветовала россиянам брать пример с ее развода

Бывшая жена Диброва Полина заявила, что пары могут брать пример с их развода
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала об отношениях с ним. В разговоре с порталом «Леди Mail» она также посоветовала россиянам брать пример с ее развода с шоуменом.

Диброва назвала отношения с экс-супругом замечательными. Она также заявила, что их дети не пострадали от развода.

«Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами», — добавила бывшая жена телеведущего.

Ранее Диброва раскрыла подробности развода. Она, в частности, рассказала, что после расставания оставила телеведущему дом и переехала в съемное жилье.

О том, что Дибровы решили развестись, стало известно в июле 2025 года. Инициатором расставания стала супруга ведущего. Она призналась, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику. Суд расторг брак Дибровых в сентябре. Споров, связанных с детьми, у пары не было.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Кипелов выступил в атакованном ВСУ российском городе во время блэкаута

    Захарова напомнила послу ЕС в Киеве о страданиях детей Донбасса

    Стало известно о гибели сына Каддафи

    Особняк Билли Айлиш потребовали отдать индейцам

    Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

    Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья

    Возврат переплаты за отопление обернулся для россиян взломом «Госуслуг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok