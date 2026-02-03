Бывшая жена Диброва посоветовала россиянам брать пример с ее развода

Бывшая жена Диброва Полина заявила, что пары могут брать пример с их развода

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала об отношениях с ним. В разговоре с порталом «Леди Mail» она также посоветовала россиянам брать пример с ее развода с шоуменом.

Диброва назвала отношения с экс-супругом замечательными. Она также заявила, что их дети не пострадали от развода.

«Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами», — добавила бывшая жена телеведущего.

Ранее Диброва раскрыла подробности развода. Она, в частности, рассказала, что после расставания оставила телеведущему дом и переехала в съемное жилье.

О том, что Дибровы решили развестись, стало известно в июле 2025 года. Инициатором расставания стала супруга ведущего. Она призналась, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику. Суд расторг брак Дибровых в сентябре. Споров, связанных с детьми, у пары не было.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.