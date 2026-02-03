Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 3 февраля 2026Силовые структуры

Допрос похитителя 9-летнего мальчика в Ленинградской области попал на видео

СК: Подозреваемый признался в похищении и убийстве мальчика в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина, подозреваемый в похищении и расправе над 9-летним мальчиком в Ленинградской области, признался в совершении преступления. Следственный комитет (СК) России предоставил «Ленте.ру» видео с ним.

На кадрах виден криминалист, снимающий отпечатки в автомобиле подозреваемого. Мужчину в наручниках ведут на допрос к следователю. Он говорит, что собирался сдаться и признает вину.

Ребенка обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

38-летний Петр Жилкин на допросе рассказал, что заманил мальчика в свою машину около гипермаркета на Таллинском шоссе 30 января. Он пообещал что-нибудь ему купить, а уже в салоне предложил 5000 рублей за интим. Мальчик якобы согласился, а позже, по словам мужчины, стал угрожать, что все расскажет — молчать он был готов только за полмиллиона рублей. После таких слов Жилкин несколько раз ударил ребенка, увез его за 30 километров и бросил в незамерзающие ключи, привязав к железным трубам.

После содеянного мужчина отправился на свидание со знакомой и только там понял, что натворил. Он решил скрыться у друзей в Псковской области, которые были уверены в его невиновности. Вскоре злоумышленника поймали сотрудники силовых структур. Он во всем сознался. Жилкину грозит пожизненный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok