Допрос похитителя 9-летнего мальчика в Ленинградской области попал на видео

СК: Подозреваемый признался в похищении и убийстве мальчика в Ленобласти

Мужчина, подозреваемый в похищении и расправе над 9-летним мальчиком в Ленинградской области, признался в совершении преступления. Следственный комитет (СК) России предоставил «Ленте.ру» видео с ним.

На кадрах виден криминалист, снимающий отпечатки в автомобиле подозреваемого. Мужчину в наручниках ведут на допрос к следователю. Он говорит, что собирался сдаться и признает вину.

Ребенка обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

38-летний Петр Жилкин на допросе рассказал, что заманил мальчика в свою машину около гипермаркета на Таллинском шоссе 30 января. Он пообещал что-нибудь ему купить, а уже в салоне предложил 5000 рублей за интим. Мальчик якобы согласился, а позже, по словам мужчины, стал угрожать, что все расскажет — молчать он был готов только за полмиллиона рублей. После таких слов Жилкин несколько раз ударил ребенка, увез его за 30 километров и бросил в незамерзающие ключи, привязав к железным трубам.

После содеянного мужчина отправился на свидание со знакомой и только там понял, что натворил. Он решил скрыться у друзей в Псковской области, которые были уверены в его невиновности. Вскоре злоумышленника поймали сотрудники силовых структур. Он во всем сознался. Жилкину грозит пожизненный срок.