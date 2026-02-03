Реклама

16:25, 3 февраля 2026

Хоккеист клуба КХЛ сравнил реальную Россию с Россией из американских новостей

Хоккеист «Сочи» Эллис: В России не так, как показывают в американских новостях
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Макс Эллис сравнил реальную Россию с Россией из американских новостей. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Эллис рассказал, что изначально боялся принимать предложение российского клуба. По его словам, западные СМИ транслируют отличающуюся от реальности картинку. «Когда я приехал сюда, понял, что принял правильное решение. Все совсем не так, как показывают в новостях в Америке», — сказал американец.

Хоккеист добавил, что его семье тоже понравилось в России. Кроме того, Эллис отметил, что адаптация далась ему намного проще, чем в Финляндии. «Я был приятно удивлен тем, как много людей знает английский», — признался он.

14 января канадский хоккеист клуба КХЛ «Нефтехимик» Лука Профака сравнил цены в России и Северной Америке. По словам спортсмена, в России цены значительно ниже. «Конечно, еда вкусная и более натуральная», — сказал Профака.

