19:58, 3 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о продолжающемся неделю пожаре на нефтехранилище

«Страна.ua»: Во Львовской области не потушили нефтехранилище после удара
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во Львовской области на западе Украины спустя неделю после удара российских военных не потушили пожар. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Во Львовской области до сих пор не потушили пожар после удара 27 января», — говорится в публикации.

27 января Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Львовской области. Повреждение получила инфраструктура, сообщалось, что речь шла о нефтехранилище. Впоследствии украинская компания «Нафтогаз» подтвердила атаку на свой объект во Львове.

3 февраля армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атаку прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.

