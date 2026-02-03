На Украине сообщили о продолжающемся неделю пожаре на нефтехранилище

«Страна.ua»: Во Львовской области не потушили нефтехранилище после удара

Во Львовской области на западе Украины спустя неделю после удара российских военных не потушили пожар. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Во Львовской области до сих пор не потушили пожар после удара 27 января», — говорится в публикации.

27 января Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Львовской области. Повреждение получила инфраструктура, сообщалось, что речь шла о нефтехранилище. Впоследствии украинская компания «Нафтогаз» подтвердила атаку на свой объект во Львове.

3 февраля армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атаку прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.