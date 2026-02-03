Реклама

09:57, 3 февраля 2026

Овечкин превзошел еще одно достижение Гретцки

Овечкин обошел Уэйна Гретцки по набранным очкам за один клуб в НХЛ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» российский хоккеист отметился результативной передачей. В активе спортсмена 1670 (919+751) очков в регулярных чемпионатах в составе одного клуба.

Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам за один клуб. Он обошел Гретцки, который набрал 1669 очков в «Эдмонтон Ойлерс». Первое место по этому показателю занимает хоккеист Горди Хоу, набравший 1809 очков в играх за «Детройт».

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Овечкин — самый влиятельный российский спортсмен.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

