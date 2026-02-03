Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 3 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Риск военного конфликта между Россией и Финляндией оценили

Военный эксперт Глазунов: Вероятность конфликта с Финляндией крайне высока
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Heiko Junge / Reuters

Риск военного конфликта между Россией и Финляндией крайне высок, отметил военный эксперт и политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Финляндия встревожена из-за того, что Россия могла начать восстанавливать военную базу в Петрозаводске. указывается, что Россия начала активнее действовать на северо-западе страны после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО.

Глазунов отметил, что дружественно настроенные страны не строят военные базы, не вооружают свою армию и не увеличивают ее штат. Он также напомнил, что Финляндия всегда занимала нейтральную позицию, но сейчас она входит в блок НАТО.

«Это говорит о том, что этот военный блок не создавался для того, чтобы собирать кедровые орехи, а для того, чтобы воевать. И это очень тревожно. Поэтому мы обязаны принимать меры для защиты нашей безопасности. Поэтому мы создаем вот такие базы в Карелии, чтобы в случае войны можно было бы противостоять финской армии», — объяснил военный эксперт.

Эксперт добавил, что сегодня Финляндия не просто наращивает вооружение и угрожает России, но и ведет антироссийскую риторику. Вместе с тем, продолжил он, президент Владимир Путин прямо сказал, что Россия не угрожает Европе, кроме того, у нее нет планов вести войну с Евросоюзом и блоком НАТО.

В воскресенье, 1 февраля, стало известно, что Россия якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен. В планах — возведение новых казарм для российских военных. Финское издание Yle сообщало, что там зачистили пустующую территорию, а также на эту базу приехала строительная техника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Как на это отреагировали в России?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Мужчина получил срок за комментарии про россиян

    В Польше задержали сотрудника Минобороны по подозрению в связях с Россией

    В России стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру

    Рэпер Гуф в дубленке с надписью «Россия» попал на видео

    В Латвии создадут Центр компетенции дронов

    Раскрыт гонорар грузинского наемника в ВСУ за три месяца

    Риск военного конфликта между Россией и Финляндией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok