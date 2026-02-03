Риск военного конфликта между Россией и Финляндией оценили

Военный эксперт Глазунов: Вероятность конфликта с Финляндией крайне высока

Риск военного конфликта между Россией и Финляндией крайне высок, отметил военный эксперт и политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Финляндия встревожена из-за того, что Россия могла начать восстанавливать военную базу в Петрозаводске. указывается, что Россия начала активнее действовать на северо-западе страны после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО.

Глазунов отметил, что дружественно настроенные страны не строят военные базы, не вооружают свою армию и не увеличивают ее штат. Он также напомнил, что Финляндия всегда занимала нейтральную позицию, но сейчас она входит в блок НАТО.

«Это говорит о том, что этот военный блок не создавался для того, чтобы собирать кедровые орехи, а для того, чтобы воевать. И это очень тревожно. Поэтому мы обязаны принимать меры для защиты нашей безопасности. Поэтому мы создаем вот такие базы в Карелии, чтобы в случае войны можно было бы противостоять финской армии», — объяснил военный эксперт.

Эксперт добавил, что сегодня Финляндия не просто наращивает вооружение и угрожает России, но и ведет антироссийскую риторику. Вместе с тем, продолжил он, президент Владимир Путин прямо сказал, что Россия не угрожает Европе, кроме того, у нее нет планов вести войну с Евросоюзом и блоком НАТО.

В воскресенье, 1 февраля, стало известно, что Россия якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен. В планах — возведение новых казарм для российских военных. Финское издание Yle сообщало, что там зачистили пустующую территорию, а также на эту базу приехала строительная техника.