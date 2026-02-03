Реклама

00:12, 3 февраля 2026Спорт

Стала известна позиция ФИФА по возвращению России

ФИФА не планирует проводить голосование по вопросу возвращения России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не планирует проводить голосование по вопросу возвращения российских клубов и сборных на международные турниры. Позиция организации стала известна The Times.

По информации издания, обсуждение вопроса о снятии санкций с отечественных команд вызовет резкое недовольство со стороны некоторых европейских стран. Вследствие этого совет организации не будет проводить голосование.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

