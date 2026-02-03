Реклама

23:10, 3 февраля 2026

Усик сфотографировался вместе с российскими боксерами

Усик сфотографировался вместе с российскими боксерами Биволом и Бетербиевым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Турки Аль аш-Шейх / Instagram

В Нью-Йорке состоялся вечер большого бокса The Ring VI. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мероприятие прошло 1 февраля на спортивной арене «Мэдисон Сквер Гарден». На нем встретились российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, украинец Александр Усик, казахстанец Геннадий Головкин, британец Конор Бенн, а также председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Они сделали совместное фото.

Ранее Усик заявлял, что не стал бы проводить бой против представителя России. Он подчеркнул, что неоднократно побеждал их.

Усик — единственный боксер-тяжеловес, который дважды стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В его карьере 24 победы (из них 15 нокаутом) и ни одного поражения.

    

