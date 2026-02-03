Реклама

06:00, 3 февраля 2026Наука и техника

В США назвали ключевого помощника России в СВО

19FortyFive: Китай превратился в завод по производству комплектующих для СВО
Фото: Jason Lee / Reuters

Китай фактически превратился в завод по производству комплектующих для российского оружия, используемого в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

Обозреватель издания Рубен Джонсон со ссылкой на публикации западных СМИ уверяет, что китайская сторона поставляет России станки, микроэлектронику, подшипники и другие ключевые элементы для производства ракет и беспилотников, в частности, комплекса «Орешник».

«Китайская цепочка поставок стоимостью 10,3 миллиарда долларов обеспечивает бесперебойную работу российской военной машины», — говорится в публикации.

Автор пишет, что «если информация верна, то оборудование, отправленное Китаем в Россию, играет ключевую роль в наращивании Москвой производства оружия», поскольку якобы речь идет о «компонентах, которые либо не могут быть произведены в России, либо местная промышленность не в состоянии выпускать их в необходимых количествах».

Обозреватель отмечает, что российский подход в создании нового оружия контрастирует с западным, предполагающим новаторские разработки «с нуля», которые практически полностью отходят от технологий предыдущего поколения.

Ранее иностранный журнал Military Watch Magazine заметил, что российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины.

