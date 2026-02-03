Вратарь ПСЖ Сафонов выиграл суд у бывшей жены

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой Анастасией Казачек. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Сафонов просил оставить в собственности бывшей жены автомобиль с компенсацией в 2,5 миллиона рублей. Казачек же хотела разделить другую машину, а также получить с футболиста половину денег, которые он заработал после их расставания.

Никулинский районный суд Москвы, в котором проходило рассмотрение, встал на сторону Сафонова. Все его требования были удовлетворены.

12 января сообщалось, что Сафонов написал на бывшую жену заявление в полицию. Он обвинил ее в мошенничестве в связи с попытками повторно взыскать с него судебные расходы по договору.

В июне прошлого года Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет их общей дочери.

Сафонов и Казачек поженились в 2020-м, а уже год спустя вратарь подал на развод. В марте 2025 года футболист женился второй раз — на Марине Кондратюк, с которой познакомился в бытность игроком «Краснодара». В прошлом девушка работала стюардессой клубного чартера «Краснодара».