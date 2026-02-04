Чалов нашел новый клуб

ПАОК отдал Федора Чалова в аренду турецкому «Кайсериспору»

Греческий ПАОК отдаст в аренду турецкому «Кайсериспору» российского форварда Федора Чалова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Салоник.

В клубе заявили, что арендное соглашение согласовано. Оно будет действовать до июня. Другие подробности сделки не уточняются.

Чалов перешел в ПАОК летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за греческий клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллиона евро.

«Кайсериспор» в нынешнем сезоне набрал 15 очков в 20 турах Чемпионата Турции и занимает предпоследнее, 17-е место. 27 января к команде присоединился другой российский футболист — игравший за московское «Динамо» полузащитник Денис Макаров.