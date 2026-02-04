Реклама

02:54, 4 февраля 2026Спорт

Эстония потребовала от УЕФА прекратить солидарные выплаты российским клубам

28 клубов Эстонии призвали УЕФА прекратить солидарные выплаты российским ФК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Artyom Sobolev / News.ru / Global Look Press

28 футбольных клубов (ФК) Эстонии потребовали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить солидарные выплаты российским коллективам. Об этом сообщило гостелерадио ERR.

По мнению руководителей подписавших письмо клубов, выплаты российским ФК являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».

Ранее Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

