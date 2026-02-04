Реклама

14:51, 4 февраля 2026Экономика

В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

Глава ОАК Бадеха анонсировал начало сборки SJ-100 в Индии в 2028-2029 годах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Производство в Индии российских самолетов SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, должно начаться в период 2028-2029 годов. Об этом на форуме НАИС-2026 рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК; входит в «Ростех») Вадим Бадеха, передает «Интерфакс».

В прошлом году ОАК подписала с индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL) соглашение о сотрудничестве по лицензионному выпуску SJ-100. По словам Бадехи, корпорация ориентируется на производство в Индии 20-40 самолетов в год, но точные сроки и объемы зависят от двух сторон.

К настоящему времени работы по сертификации самолета SJ-100 не завершены. Кроме того, нет сертификата и у отечественного двигателя ПД-8, который должны устанавливать на новый лайнер. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в «Ростех») надеются завершить необходимые проверки до конца лета этого года, но некоторые эксперты сомневаются в таких оптимистичных сроках.

Также Бадеха рассказал о подписанных с индийской стороной предварительных контрактах на поставку еще одного российского несертифицированного самолета Ил-114-300. По его мнению, эту машину можно будет выпускать в Индии в объемах 30-40 самолетов в год.

Вместе с тем глава ОАК оговорился, что темп выпуска зависит от потребностей рынка. Для производства за рубежом необходимо выиграть конкуренцию у мировых производителей, но говорить о перспективах такой борьбы до сертификации российских моделей рано.

Ранее директор программы SuperJet Александр Долотовский на полях выставки Wings India 2026 заявил, что SJ-100 является лучшим в мире предложением в сегменте самолетов вместимостью 100 мест.

В 2025 году в России удалось собрать один гражданский самолет — Ту-214 (модернизация советского лайнера Ту-204). Сертификация всех новых моделей перенесена на более поздние сроки. Кроме того, лайнер МС-21 пока не совершил ни одного полета в импортозамещенной комплектации.

