17:54, 4 февраля 2026Спорт

Карпину предложили уехать в Эстонию

Александр Бубнов: Сборная России не нужна, пусть Карпин уезжает в Эстонию
Владислав Уткин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предложили уехать в Эстонию. Эту идею в эфире «Коммент.Шоу» высказал бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов.

«Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Где работать Карпину? Пускай уезжает в Эстонию, он уже наработал в "Динамо"», — сказал Бубнов.

Карпин возглавлял московское «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года, после чего покинул клуб. На момент его ухода динамовцы занимали десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После Карпина обязанности главного тренера начал исполнять Ролан Гусев. В данный момент динамовцы остаются на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, у них в активе 21 очко в 18 матчах.

Также специалист с лета 2021 года возглавляет сборную России по футболу. В настоящее время команда отстранена от соревнований под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, она проводит товарищеские матчи. В последнем из них россияне уступили сборной Чили со счетом 0:2.

