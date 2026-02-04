Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:09, 4 февраля 2026Спорт

Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

Почетный президент IIHF: «Играть без России — все равно, что есть суп без соли»
Владислав Уткин

Фото: Jim Young / Reuters

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель раскритиковал отстранение сборной России. Его слова со ссылкой на пресс-службу «Норильского никеля» приводит ТАСС.

«Я очень сожалею, что россияне не могут принять участие в Олимпийских играх - 2026 по политическим причинам. Если не играют представители шести лучших стран, это все равно что есть суп без соли, чего-то не хватает», — заявил Фазель. Кроме того, он отметил, что решение отстранить сборную России от участия в международных турнирах является политизированным и противоречит уставам олимпийского движения.

Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет в Милане с 11 по 22 февраля. Впервые с 2014 года в нем примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF с 2022 года. 21 января организация продлила действие санкций в отношении россиян и белорусов до 2027-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии

    Трамп призвал аятоллу Хаменеи «очень побеспокоиться»

    Шведские полицейские захотели ходить на гей-парады в форме и в рабочее время

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok