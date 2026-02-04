Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

Почетный президент IIHF: «Играть без России — все равно, что есть суп без соли»

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель раскритиковал отстранение сборной России. Его слова со ссылкой на пресс-службу «Норильского никеля» приводит ТАСС.

«Я очень сожалею, что россияне не могут принять участие в Олимпийских играх - 2026 по политическим причинам. Если не играют представители шести лучших стран, это все равно что есть суп без соли, чего-то не хватает», — заявил Фазель. Кроме того, он отметил, что решение отстранить сборную России от участия в международных турнирах является политизированным и противоречит уставам олимпийского движения.

Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет в Милане с 11 по 22 февраля. Впервые с 2014 года в нем примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF с 2022 года. 21 января организация продлила действие санкций в отношении россиян и белорусов до 2027-го.