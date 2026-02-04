Реклама

Раскрыто возможное влияние убийства сына Каддафи на выборы в Ливии

Эксперт Семенов: Убийство сына Каддафи приблизило президентские выборы в Ливии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Убийство старшего сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, вероятно, приблизило проведение президентских выборов в Ливии. Об этом заявил в беседе с «Ридусом» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Не знаю, кто именно мог организовать убийство Сейфа аль-Ислама, однако его смерть приблизила президентские выборы. Сын Каддафи воспринимался многими как черный лебедь, то есть он мог неожиданно для всех выиграть выборы», — заявил Семенов.

По мнению эксперта, этого развития событий опасался, в частности, верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Поэтому в Ливии тянули с президентскими выборами, считает эксперт.

Однако Семенов отметил, что Сейф аль-Ислам никогда не пользовался большой популярностью среди ливийцев.

3 февраля стало известно, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений. Также сообщалось, что сына бывшего лидера Ливии убили в саду его дома. При нападении на резиденцию преступники отключили камеры наблюдения и нейтрализовали охранников. Известно, что нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.

