Россиянам предсказали полярные сияния

После мощной вспышки на Солнце на Земле можно будет увидеть полярные сияния. Вероятность явления предсказали россиянам специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
«По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета. В принципе, есть время разгореться сияниям — можно последить», — рассказали ученые.
Речь идет о последствиях вспышки, которая произошла на Солнце в ночь на понедельник, 2 февраля.
В течение следующего дня на звезде произошли еще 12 сильных вспышек. Первую вспышку зафиксировали почти сразу после полуночи, а последнюю — около 21:00 по московскому времени. Всего на звезде произошло 12 вспышек. 11 из них присвоили класс М, а одной — высший класс X.