Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:07, 4 февраля 2026Экономика

Россиянам предсказали полярные сияния

ИКИ РАН: После вспышки на Солнце на Земле возможны полярные сияния
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

После мощной вспышки на Солнце на Земле можно будет увидеть полярные сияния. Вероятность явления предсказали россиянам специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета. В принципе, есть время разгореться сияниям — можно последить», — рассказали ученые.

Речь идет о последствиях вспышки, которая произошла на Солнце в ночь на понедельник, 2 февраля.

В течение следующего дня на звезде произошли еще 12 сильных вспышек. Первую вспышку зафиксировали почти сразу после полуночи, а последнюю — около 21:00 по московскому времени. Всего на звезде произошло 12 вспышек. 11 из них присвоили класс М, а одной — высший класс X.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии

    Трамп призвал аятоллу Хаменеи «очень побеспокоиться»

    Шведские полицейские захотели ходить на гей-парады в форме и в рабочее время

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok