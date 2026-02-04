Россиянам предсказали полярные сияния

ИКИ РАН: После вспышки на Солнце на Земле возможны полярные сияния

После мощной вспышки на Солнце на Земле можно будет увидеть полярные сияния. Вероятность явления предсказали россиянам специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета. В принципе, есть время разгореться сияниям — можно последить», — рассказали ученые.

Речь идет о последствиях вспышки, которая произошла на Солнце в ночь на понедельник, 2 февраля.

В течение следующего дня на звезде произошли еще 12 сильных вспышек. Первую вспышку зафиксировали почти сразу после полуночи, а последнюю — около 21:00 по московскому времени. Всего на звезде произошло 12 вспышек. 11 из них присвоили класс М, а одной — высший класс X.