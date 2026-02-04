Захарова посоветовала властям европейской страны «наладить речевой аппарат»

МИД: Властям Финляндии нужно наладить критическое мышление и речевой аппарат

Властям Финляндии следовало бы наладить критическое мышление и речевой аппарат, а также вспомнить о национальных интересах страны и ее народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В первую очередь нужно наладить критическое мышление руководства Финляндии. Нужно наладить речевой аппарат, учитывая сколько было произнесено за последние месяцы и годы всего русофобского, антиисторического и ложного», — отметила дипломат.

По ее словам, говорить о восстановлении отношений России и Финляндии можно будет лишь после того, как финским правительством будет проведена работа по изменению антироссийского курса. Захарова подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами на принципах равноправия, добрососедства и учета интересов России.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией после урегулирования конфликта на Украине. «Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала политик.