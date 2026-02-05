«Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

Макгрегор: Не желая продлевать ДСНВ, США подают России плохой сигнал

Вашингтон так и не дал ответ Москве о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в связи с чем МИД России накануне сделал ряд громких заявлений. Некоторые представители США отреагировали на ситуацию, заметив, что для российской стороны это выглядит как некий акт враждебности — Соединенные Штаты таким образом подают плохой пример, что в результате может подорвать основы стратегической стабильности.

Так о происходящем высказался полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, указав, что таким образом Вашингтон отбрасывает структуры прошлого на 100 процентов, «но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке».

Он напомнил, что для двух стран данное соглашение служило краеугольным камнем в стратегических отношениях на протяжении десятилетий. Существование Договора позволяло смягчать напряженность, а также придавало соперничеству в военной отрасли невиданную до того прозрачность и предсказуемость.

Фото: ICBM U.S. Air Force / Michael Peterson / Reuters

США могут включить в соглашение еще одну сторону

Как полагают журналисты американского издания CNN, нежелание США продлить ДСНВ может быть связано с желанием включить в соглашение Китай.

Однако истечение срока действия договора СНВ-3 знаменует собой конец эпохи не только договоров о контроле над вооружениями между "сверхдержавами", которые были сосредоточены исключительно на Москве и Вашингтоне, но и эпохи, в которой США были готовы принять ограничения на ядерное оружие из материала CNN

Стороны призвали задуматься об общем благе

Срок действия ДСНВ между РФ и США истек в четверг, 5 февраля, однако российский президент Владимир Путин объявлял о готовности Москвы придерживаться ограничений Договора еще в течение года после его истечения. Американская сторона на этот момент пока так и не отреагировала на предложение России и продлении соглашения. В Кремле полагают, что мир без ДСНВ станет более опасным.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В свою очередь, в российском МИД сообщили, что в связи с неполучением ответа от Соединенных Штатов Россия готова принять решительные военно-технические меры для нейтрализации потенциальных угроз в случае их возникновения после завершения действия ДСНВ.

«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — указали в ведомстве.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп даст ответ на тему истечения сроков действия ДСНВ позже.

В связи с этим с призывом к двум странам незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что окончание действия соглашения угрожает глобальной безопасности, и сейчас весь мир ожидает от России и США перехода от слов к делу. С соответствующим призывом также обратился к двум странам и Папа Римский Лев XIV.