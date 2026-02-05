Фетисов высказался об обмене Панарина

Фетисов: Желаю Панарину удачи в новой команде, это хороший мотивационный момент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об обмене российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Его слова приводит РИА Новости.

«Любой человек, который меняет команду, хочет доказать тем, кто принял такое решение, что они были неправы. Это хороший мотивационный момент, желаю Панарину удачи», — сказал Фетисов. Он добавил, что Панарин является одним из лучших игроков в истории «Рейнджерс».

34-летний Панарин был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» на условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри. Россиянин подписал с «Кингз» контракт на два года, по которому будет зарабатывать 11 миллионов долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игрок набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В составе клуба он забросил 321 шайбу и сделал 606 результативных передач в 804 матчах регулярного чемпионата. Игрок быстрее всех в истории ньюйоркцев достиг рубежа в 600 очков.

