Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы в 2026 году

Российский Минздрав утвердил количество минимальных баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы страны. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, для приема в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на направление «Сестринское дело» нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для поступления по направлениям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология» нужно получить 55 баллов по этим же предметам.

Для поступления в Пироговский университет на программу «фундаментальная и прикладная биология» нужны 50 баллов по русскому, биологии и математике. Для специальностей «фармация», «стоматология» и «педиатрия» минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии должно составлять 50 баллов.

Помимо этого, необходимо набрать 50 баллов по русскому языку и биологии и хотя бы 45 баллов по математике и обществознанию для поступления на направления «клиническая психология» и «психология служебной деятельности».

Ранее в России утвердили минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена для поступления в вузы в 2026 году. В частности, выпускникам необходимо будет набрать минимум по 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Проходным баллом по физике будет — 41.

До этого были раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля.