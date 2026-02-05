Реклама

22:57, 5 февраля 2026Спорт

Немецкие хоккеистки отказались пустить шведок в туалет на Олимпиаде

Во время матча женских сборных Швеции и Германии в раздевалке затопило туалет
Владислав Уткин

Фото: Petr David Josek / AP

Немки отказались пустить шведок в туалет во время хоккейного матча на Олимпиаде. Об этом сообщает Expressen.

Отмечается, что туалет в раздевалке шведской сборной затопило в первом перерыве матча. Девушки обратились к соперницам из Германии с просьбой воспользоваться их уборной, на что получили отказ. В результате им пришлось обходить каток с другой стороны, чтобы добраться до туалета.

Капитан сборной Швеции Анна Кьеллбин впоследствии заявила, что ходит в туалет во время каждого перерыва, потому что предпочитает играть с пустым мочевым пузырем. «Думаю, мы бы пустили их в уборную, если бы ситуация была обратной», — добавила Кьеллбин.

Проблема с туалетом была решена до третьего периода. Встреча между сборными Швеции и Германии завершилась победой шведок со счетом 4:1.

Женский олимпийский турнир 2026 года проходит с 5 по 19 февраля в Милане. На прошлой Олимпиаде победу одержали хоккеистки сборной Канады.

