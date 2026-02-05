Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

Шансы Панарина выиграть с «Кингс» Кубок Стэнли оценили коэффициентом 30,00

Букмекеры оценили шансы российского форварда Артемия Панарина завоевать Кубок Стэнли в нынешнем сезоне вместе со своей новой командой — «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 30,00. При этом букмекеры верят, что клуб выйдет в плей-офф. Вероятность этого оценивается коэффициентом 1,40.

«Рейнджерс» обменяли Панарина в «Лос-Анджелес» 4 февраля. Вместо россиянина «рейнджеры» получили условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри.

Последний раз «Кингс» завоевывали Кубок Стэнли в 2014 году. Панарин никогда не становился обладателем трофея.