«Радиостанция Судного дня» передала шифровку на фоне второго дня переговоров в Абу-Даби

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку на фоне второго дня переговоров

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 11:38 по московскому времени. В эфире прозвучала двойная шифровка со странными словами «вьюнопень» и «анжу». Слова не звучали в прошлых передачах радиостанции. Сообщение прозвучало на фоне второго дня переговоров в Абу-Даби между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта.

НЖТИ 745813 ВЬЮНОПЕНЬ 6819 8855 АНЖУ 1144 6637

До этого станция выходила в эфир 4 февраля. Она передала в эфир шифровку со словом «доярокайф».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.