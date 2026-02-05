Раскрыт эффективный способ сохранить кость после удаления зуба

Коллагеновые мембраны помогают сохранить объем костной ткани после удаления зуба

Ученые Сеченовского университета выяснили, что наиболее надежный способ сохранить объем костной ткани после удаления зуба — использовать остеопластические материалы животного происхождения в сочетании с коллагеновыми мембранами. Такой подход существенно снижает потерю кости и создает более благоприятные условия для последующей имплантации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Проблема утраты костной ткани после удаления зуба остается одной из ключевых в хирургической стоматологии. Уже в первые месяцы ширина альвеолярного гребня может уменьшаться на 30–50 процентов, что усложняет установку имплантов и негативно влияет как на функциональный, так и на эстетический результат лечения.

В систематический обзор вошли исследования с участием пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, где сравнивались разные материалы, закладываемые в лунку сразу после удаления зуба. Во всех работах применение остеопластических материалов позволяло сократить костные потери по сравнению с естественным заживлением. Наиболее стабильные результаты показали ксеногенные материалы: они хорошо удерживают форму и служат каркасом для формирования новой кости, а коллагеновые мембраны дополнительно защищают зону вмешательства и сохраняют пространство для регенерации.

При этом авторы отмечают, что современные синтетические материалы на основе фосфата кальция в ряде случаев демонстрируют сопоставимую эффективность и могут стать альтернативой для пациентов, предпочитающих решения без компонентов животного происхождения. Полученные данные помогут врачам точнее выбирать тактику лечения и могут лечь в основу обновления клинических рекомендаций в области хирургической стоматологии.

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен связаны с повышенным риском развития инфаркта и инсульта.