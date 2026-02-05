Реклама

16:09, 5 февраля 2026Спорт

Роднина назвала самого влиятельного спортсмена России

Роднина назвала Овечкина самым влиятельным спортсменом России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Rick Osentoski / Imagn Images / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала самого влиятельного спортсмена России. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, это форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. «Его влиятельность в силе характера, в результатах, которые он стабильно показывает. Овечкин принимает самостоятельные и очень четкие решения, а не идет в каком-то потоке или под давлением», — заявила Роднина.

Ранее самого влиятельного спортсмена России назвал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он также остановился на кандидатуре Овечкина.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

