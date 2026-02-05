В Милане устроили пикет против участия сборной Израиля в Олимпиаде

Палестинские активисты провели в Милане пикет против Израиля на Олимпиаде

В Милане палестинские активисты устроили пикет против участия сборной Израиля в Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько протестующих собрались на площади Пьяцца-дель-Дуомо. Они развернули палестинские флаги. Вместе с этим на площади проходит церемония встречи олимпийского огня.

Израиль на зимней Олимпиаде-2026 представят девять спортсменов. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как бобслей, скелетон, горные лыжи, фигурное катание и лыжные гонки.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет в Милане 6 февраля. Российские спортсмены не примут участия в церемонии. Завершатся соревнования 22 февраля.