В Милане устроили пикет против участия сборной Израиля в Олимпиаде

В Милане палестинские активисты устроили пикет против участия сборной Израиля в Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.
Несколько протестующих собрались на площади Пьяцца-дель-Дуомо. Они развернули палестинские флаги. Вместе с этим на площади проходит церемония встречи олимпийского огня.
Израиль на зимней Олимпиаде-2026 представят девять спортсменов. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как бобслей, скелетон, горные лыжи, фигурное катание и лыжные гонки.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет в Милане 6 февраля. Российские спортсмены не примут участия в церемонии. Завершатся соревнования 22 февраля.