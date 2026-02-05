Реклама

12:54, 5 февраля 2026

Военблогер ответил на заявление Зеленского о потерях ВСУ

Военблогер Гузенко: Зеленский занизил потери ВСУ на миллион человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Владимир Зеленский занизил потери ВСУ примерно на миллион человек. Об этом заявил в Telegram блогер Егор Гузенко, освещающий ход специальной военной операции.

В интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский заявил, что официальные потери ВСУ в ходе конфликта составляют 55 тысяч человек.

«[сошел с ума]», — прокомментировал это сообщение Гузенко. Блогер заявил, что реальные потери ВСУ больше озвученных Зеленским на «миллион с хвостиком».

По данным МИД России, озвученным в начале февраля 2026 года, только за половину 2025 года Москва передала Киеву свыше 12 тысяч тел украинских солдат. По данным, основанным на информации от Минобороны России, только за 2025 год ВСУ потеряли более 513 тысяч человек.

