Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 5 февраля 2026Из жизни

Женщина встретила маньяка по прозвищу «Саффолкский душитель» и осталась жива

Британка встретила задушившего пять девушек серийного убийцу Райта и выжила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: kenny1 / Shutterstock / Fotodom  

Британка столкнулась с серийным убийцей по прозвищу «Саффолкский душитель» и выжила. Об этом сообщает BBC News.

22-летняя Эмили Доэрти встретила маньяка Стива Райта, когда возвращалась ночью из клуба в городе Феликстоу в 1999 году. Она шла по дороге, когда заметила заведенную машину и стоящего рядом мужчину. Доэрти заметила его настойчивый взгляд, испугалась, побежала вперед и спряталась в чьем-то саду, вооружившись палкой. Райт начал преследовать женщину. Он нашел ее, окликнул и попытался схватить, однако она смогла вырваться и убежать.

После этого Райт ездил по близлежащим дорогам туда-обратно, пытаясь найти Доэрти, которая продолжала прятаться, держась подальше от проезжей части. В конце концов ее заметил один из местных жителей и запустил в дом, опасаясь за безопасность женщины. Она осталась жива.

Материалы по теме:
Казанский аллигатор Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
Казанский аллигаторСоветский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
27 октября 2019
Маньяк Зодиак: кем он оказался, сколько жертв, история
Маньяк Зодиак:кем он оказался, сколько жертв, история
19 декабря 2024

Райт, уже отбывающий пожизненный срок за расправу над пятью женщинами в 2006 году, на суде признал попытку похищения Доэрти, а также расправу над 17-летней Виктории Холл. Он похитил Холл на следующий день после встречи с Доэрти.

Судья постановил, что действия преступника представляли собой реальную попытку похищения. Приговор ему будет вынесен в пятницу, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в США мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней. После ареста выяснилось, что ранее ему уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем отпустили на свободу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    ООН призвала Россию и США возобновить переговоры по контролю над вооружениями

    В Киеве рассказали о реакции Трампа после удара ВС России

    Женщина встретила маньяка по прозвищу «Саффолкский душитель» и осталась жива

    Девушка пожаловалась на потерявшего интерес к сексу после потери девственности бойфренда

    В России предупредили о риске начала ядерной гонки

    Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok