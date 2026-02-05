Женщина встретила маньяка по прозвищу «Саффолкский душитель» и осталась жива

Британка встретила задушившего пять девушек серийного убийцу Райта и выжила

Британка столкнулась с серийным убийцей по прозвищу «Саффолкский душитель» и выжила. Об этом сообщает BBC News.

22-летняя Эмили Доэрти встретила маньяка Стива Райта, когда возвращалась ночью из клуба в городе Феликстоу в 1999 году. Она шла по дороге, когда заметила заведенную машину и стоящего рядом мужчину. Доэрти заметила его настойчивый взгляд, испугалась, побежала вперед и спряталась в чьем-то саду, вооружившись палкой. Райт начал преследовать женщину. Он нашел ее, окликнул и попытался схватить, однако она смогла вырваться и убежать.

После этого Райт ездил по близлежащим дорогам туда-обратно, пытаясь найти Доэрти, которая продолжала прятаться, держась подальше от проезжей части. В конце концов ее заметил один из местных жителей и запустил в дом, опасаясь за безопасность женщины. Она осталась жива.

Райт, уже отбывающий пожизненный срок за расправу над пятью женщинами в 2006 году, на суде признал попытку похищения Доэрти, а также расправу над 17-летней Виктории Холл. Он похитил Холл на следующий день после встречи с Доэрти.

Судья постановил, что действия преступника представляли собой реальную попытку похищения. Приговор ему будет вынесен в пятницу, 6 февраля.

