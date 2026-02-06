Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

Канадский фигурист Гоголев: Рад присутствию Гуменника на Олимпиаде в Италии

Канадский фигурист Стивен Гоголев описал эмоции от присутствия на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии россиянина Петра Гуменника. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что пока не виделся с соперником, но очень рад тому, что тот примет участие в турнире. «Когда были на соревнованиях вместе, то общались немного», — заявил Гоголев.

Он добавил, что видел несколько выступлений Гуменника в нынешнем сезоне. «Он очень хорошо катается. И я помню, мы раньше с ним соревновались по юниорам», — рассказал канадец.

Гуменник выступит на ОИ-2026 в нейтральном статусе и будет единственным представителем России в мужском одиночном катании на Играх-2026. Короткую программу спортсмены представят 10 февраля, а произвольную — 13 февраля.